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وابل القنابل كل 10 دقائق.. الوضع في ماريوبول أصبح فوق التصور

وابل القنابل كل 10 دقائق.. الوضع في ماريوبول أصبح فوق التصور
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تواصل ـ فريق التحرير:

يبدو أن الوضع في مدينة ماريوبول قد أصبح فوق التصور، فقد أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنها غير قادرة على توفير ممر إنساني آمن لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

ماريوبول، وهي المدينة التي تحدت الإنذار الروسي للاستسلام؛ هي مدينة ساحلية تقع على بحر آزوف، المتفرع من البحر الأسود.

وقد تعرضت المدينة للحصار والقصف مع انعدام الطعام والدواء وانقطاع الكهرباء أو المياه العذبة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.

وتظهر لقطات فيديو للمدينة أنها تعرضت لدمار شديد، وصفه دبلوماسي يوناني بأنه يشبه الدمار الذي حلّ بمدينة لينينغراد، إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكر النقيب في فوج آزوف بالحرس الوطني الأوكراني أن دفعات من القنابل تتساقط على المدينة كل 10 دقائق.

وأضاف: “القنابل تسقط كل 10 دقائق. البوارج الحربية الروسية تقصف (المدينة)، ما زلنا بحاجة إلى الذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي”.

وكان الجيش الروسي قد آمر الأوكرانيين في المدينة بالاستسلام بحلول الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، قائلا إن من يقوم بتنفيذ هذا الأمر سيسمح له بالمغادرة عبر ممرات آمنة.

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