خام برنت يقفز 6 دولارات إلى 114.7 دولار للبرميل

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قفزت أسعار خام البرنت حوالي 6 دولارت، مساء اليوم الإثنين، ليسجل سعر البرميل حوالي 114.7 دولار، مع تفاقم الحرب في أوكرانيا وتبدّد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار.

يأتي ذلك وسط توقعات أن تبحث حكومات الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظرها للنفط الروسي خلال اجتماعات خلال الأيام القادمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ميدانيا، حصلت أوكرانيا على 500 صاروخ أرض جو طراز ستريلا من ألمانيا مع تأكيد من برلين بحسب متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية على مساعدة كييف عسكريا وتوريد مختلف المعدات العسكرية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بالتزامن.

في سياق متصل، قالت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة إن روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا في الوقت الذي تقوم به القوات الروسية بحفر الخنادق والانتشار في خاركيف الأوكرانية بكثافة.