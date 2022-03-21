الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لندن ترصد مكالمات مزورة لروس قدموا أنفسهم كقادة أوكرانيين للحكومة البريطانية

لندن ترصد مكالمات مزورة لروس قدموا أنفسهم كقادة أوكرانيين للحكومة البريطانية
جونسون -.- زيلنسكي - صوره أرشيفية
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت لندن، اليوم الإثنين، عن أن روسيا وراء مكالمات مزورة لأشخاص قدموا أنفسهم كقادة أوكرانيين مع وزراء بريطانيين .

وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كشف أمس الأحد، أن “الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميًا ثمن النفط والغاز وبوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا”.

وقد وجه رئيس الوزراء البريطاني دعوة، صباح اليوم، للرئيس الأوكراني وعائلته للجوء إلى بريطانيا.

كما حذّر جونسون الصين إذا قدمت المساعدات لروسيا، مؤكدًا أن “بكين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الغربية”.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. مجموعة أشخاص يسيطرون على قصر ملياردير روسي في لندن

بالفيديو.. مجموعة أشخاص يسيطرون على قصر ملياردير روسي في لندن

«تويتر» يحجب حساب السفارة الروسية في لندن بسبب هذا المنشور

«تويتر» يحجب حساب السفارة الروسية في لندن بسبب هذا المنشور

كشفتها الحرب الأوكرانية.. تصريحات عنصرية للأمير وليام عن اندلاع الحروب

كشفتها الحرب الأوكرانية.. تصريحات عنصرية للأمير وليام عن اندلاع الحروب

اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بلندن.. واستدعاء 20 سيارة إطفاء

اندلاع حريق هائل في مبنى سكني بلندن.. واستدعاء 20 سيارة إطفاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة