الكشف عن سر إعدام 85 ألف طائر في ولاية داكوتا الأمريكية

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كشفت سلطات ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، أن الأجهزة الصحة المختصة قررت إعدام 85 ألف طائر بسبب انتشار أنفلونزا الطيور.

وأوضحت أن الصحة قررت إعدام 85 ألف طائر في منشأتين حكوميتين، وسط أول انتشار لأنفلونزا الطيور في الولاية منذ سبع سنوات.

وأضافت أن المرض انتشر في مزرعتين بمقاطعة تشارلز مينكس، الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت السلطات أنه تم إعدام الطيور الأخرى المخالطة بالطيور المصابة بالإنفلونزا، مؤكدة أن موقعين آخرين يخضعان للتحقيق، وسيتم تحديدهما إذا جاءت الاختبارات إيجابية.

في الوقت نفسه، أكدت السلطات الفرنسية انتشار أنفلونزا الطيور فى منطقة “بلاد اللوار” بوسط غرب البلاد.

وأوضحت أن هناك شكوكا في وجود عدد كبير من الإصابات ويجرى التحقيق، مؤكدة أنه تم تسجيل 443 حالة تفش بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في المداجن و35 حالة في الحياة البرية و17 حالة في الساحات الخلفية، وأنه تم بالفعل إعدام أكثر من 4 ملايين طائر هذا العام.

فيما أعلنت مديرية الخدمات البيطرية في ناميبيا رصدها سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور يمكنها الانتقال إلى البشر لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض إنفلونزا الطيور تسبب في وفيات بشرية في 15 بلدا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، منذ أول ظهور له في فيتنام قبل 17 عامًا.