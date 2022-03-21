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لهذا السبب.. عمدة كييف يطالب السكان بغلق النوافذ وارتداء الأقنعة الواقية

لهذا السبب.. عمدة كييف يطالب السكان بغلق النوافذ وارتداء الأقنعة الواقية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن عمدة العاصمة كييف طالب السكان بارتداء أقنعة واقية وغلق النوافذ محذرا من تلوث الهواء جراء القصف.

وأكدت مقتل 8 مدنيين جراء هجوم روسي على مركز تسوق في كييف، بالإضافة إلى مقتل شخص في قصف روسي جوي ومدفعي على أفدييفكا قرب دونيتسك.

كما أفادت بسقوط جرحى من المدنيين برصاص القوات الروسية خلال تفريق احتجاجات في خيرسون جنوب أوكرانيا.

فيما قررت سلطات العاصمة، فرض حظر تجوال كامل، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم حتى 23 من الشهر الجاري.

وأعلن وزير البنى التحتية الأوكراني، أن موانئ ماريوبول وبيرديانسك وسكادوفسك وخيرسون جنوبي أوكرانيا مغلقة حاليًا.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن القوات الروسية رحلت بشكل غير قانوني  2389 طفلا من مناطق دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا، وأن القوات الروسية لم تتمكن من تحقيق غالبية أهدافها في أوكرانيا.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية تواصل حصار مدينة سومي وتقصف مواقع عسكرية والبنية التحتية لخاركيف، مؤكدة أن القوات الروسية لم تنفذ أي هجمات ضد تشيرنيهيف واستهدفت مواقع عسكرية وسكنية بقصف صاروخي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت أكثر من 50 هجوما على منظومة الرعاية الصحية في أوكرانيا.

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