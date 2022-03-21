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لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث القانونية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

الهدف العام من الوظيفة:

1 – تقديم المساندة والدعم الإداري، وذلك من خلال الاهتمام بتنظيم كافة الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى توجيه ومتابعة مختلف الإدارات، وتنسيق وجدولة المواعيد والارتباطات الخاصة بالإدارة الداخلية والخارجية، كالمقابلات والاجتماعات، وحضور الاجتماعات ،وتوثيق المحاضر وحفظها.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

2 – تنظيم وإدارة جدول مقابلات واتصالات المدير العام داخل المركز وخارجه، واستقبال الزوار والمكالمات الهاتفية.

3 – إعداد جداول أعمال اللجان والمؤتمرات والاجتماعات التي يشارك فيها المدير العام، وما يتعلق بها من معلومات وبيانات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها حسب الجدول الزمني.

4 – استلام التقارير والدراسات المطلوبة التي تعدها الإدارات المعنية، واتباع الإجراءات التي تضمن سريتها، ثم مراجعتها قبل عرضها على المدير العام.

5 – مراجعة القرارات الصادرة من المدير العام وإحالة الموضوعات للإدارات المختصة ومتابعة تنفيذها ورفع النتائج.

6 – إعداد التعاميم والأوامر الإدارية وطباعتها وتجهيزها وتوزيعها وفق توجيهات المدير العام.

7 – متابعة تنفيذ وتسليم كافة التقارير والأوامر الإدارية إلى الإدارات المختلفة داخل المركز، وعرضها على المدير العام وإبلاغ توجيهاته.

8 – حفظ وارشفة كافة الملفات والمحاضر ذات الصلة بأعمال المدير العام مع ضمان الالتزام بإجراءات سلامة وسرية البيانات والملفات.

9 – إعداد المخاطبات والمراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها ومتابعة تنفيذها وفق تعليمات المدير العام وبالتنسيق مع الإدارات المعنية.

10 – إعداد التقارير الأسبوعية لبيان ما تم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب.

11 – تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم التكليف بها من قبل المدير العام.

12 – ترتيب أرشيف السكرتارية والمسئولية عنه بشكل كامل، بما في ذلك جميع المستندات والملفات ومستندات الأصول المسلمة له.

المؤهلات والخبرات:

1 – درجة الدبلوم/ البكالوريوس في تخصص إدارة أو سكرتارية أو ما يعادله من تخصص مشابه.

2 – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السكرتارية، أو تنظيم الشؤون الإدارية.

التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم: (اضغط هنا).

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