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روسيا: أسعار النفط قد تصل 500 دولار للبرميل إذا حدث هذا الأمر

روسيا: أسعار النفط قد تصل 500 دولار للبرميل إذا حدث هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن أسعار النفط قد تقفز إلى ما بين 300-500 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا النفط الروسي.

وأوضح أن قطاع النفط الروسي بدأ بإعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق، وأنه رغم ضغط العقوبات يتواصل إنتاج الغاز والنفط في روسيا على نحو كامل.

وأضاف أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل قطاع النفط الروسي بدأ في إعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق.

من ناحيته، أكد الكرملين، أن حظر استيراد النفط الروسي سيشكل ضربة للجميع وسيؤثر سلبا على التوازن في مجال الطاقة بأوروبا، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تخسر شيئا في حال فرض حظر على النفط ولكن أوروبا ستواجه ضربة صعبة.

فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الغرب يدفع نحو 700 مليون دولار يوميا ثمن النفط والغاز وبوتين يستخدمها لتمويل عدوانه على أوكرانيا، مؤكدًا أن الصين ستواجه عواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات الغربية.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز والنفط من روسيا ولا يمكنه التوقف عن ذلك .

يأتي هذا في الوقت الذي يتباحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بشأن فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

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