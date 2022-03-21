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شاهد.. اللقطات الأولى لسقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 شخصاً

شاهد.. اللقطات الأولى لسقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 شخصاً
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى للحظة سقوط الطائرة الصينية اليوم الاثنين.

وأوضح الفيديو المتداول، الدخان وهو يتصاعد نتيجة النيران المشتعلة في الطائرة التي كان على متنها 132 شخص، حيث لقي جميعهم مصرعهم في منطقة قوانغشي جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الطيران المدني في الصين تحطم الطائرة في جنوب البلاد، وقالت إنه كان على متنها 132 شخصًا، منهم 9 أعضاء ضمن الطاقم و123 راكبًا.

وأفاد التلفزيون الصيني، أن طائرة الركاب من طراز بوينج، وتابعة لشركة شرق الصين.

وأوضح أن الطائرة “بوينج 737″، تحطمت في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي وأن الحادث تسبب في حريق ضخم بالمناطق الجبلية، وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

 

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