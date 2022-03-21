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الكرملين: لا تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا

الكرملين: لا تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للعمل بشكل أسرع من الجانب الأوكراني في المحادثات.

وأوضح أن محادثات السلام مع أوكرانيا لا تحقق تقدما كبيرًا كما ينبغي، وأن مسألة وقف إطلاق النار خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير واردة.

وأكد الكرملين أن التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية غير كاف لعقد لقاء مباشر بين الرئيسين بوتين وزيلنسكي.

وأضاف أن حظر تصدير النفط سيضر بتوازن الطاقة في أوروبا، مشيرُا إلى أن واشنطن لن تخسر شيئا في حال فرض حظر على النفط ولكن أوروبا ستواجه ضربة صعبة.

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