أسعار الذهب ترتفع 0.2% بسبب الحرب الأوكرانية

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الاثنين 21 مارس، متأثرة باستمرار الحرب الأوكرانية، على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1925.46 دولارًا للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1925.80 دولارًا.

وارتفع البلاديوم 2.8% إلى 2561.25 دولارًا للأونصة.

وكان البلاديوم قد سجل 3440.76 دولار في السابع من مارس مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم.

بينما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.04 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1029.65 دولار.