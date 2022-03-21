“سعود الطبية”: هذه النصائح تُجنبك السكتة الدماغية

تواصل – واس:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض المخ والأعصاب، بأن السكتة الدماغية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية لتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

ودعا استشاري ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بالمدينة الدكتور هاني العبدلي إلى أهمية اتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية وهي: خفض ضغط الدم الذي يُساعد في الوقاية من النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية لاحقًا، وغالبًا ما تستخدم تغييرات نمط الحياة الصحية والأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وخفض كمية الكوليسترول حيث يُقلل تناول كميات أقل من الكوليسترول والدهون وخاصة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة من تراكم الدهون بالشرايين، والابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي.

وبين الدكتور العبدلي بأن الحمية والتمارين الرياضية وفقدان الوزن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، وتُقلل من ضغط الدم وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد وتحسن الصحة العامة للأوعية الدموية والقلب، مضيفاً بأن زيادة الوزن تسهم في وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسكتة الدماغية مثل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الوعائية وداء السكري.