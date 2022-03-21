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الرئيس الأوكراني يكشف سر كلمة يكتبها الروس على صواريخهم

الرئيس الأوكراني يكشف سر كلمة يكتبها الروس على صواريخهم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن الروس كتبوا على صواريخهم “إلى برلين”، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون بعد هذه المعركة ليحاربوا في أوروبا.

وأضاف مطالبًا الألمان بأنهم يستطيعوا أن يضغطوا على أوروبا، عن طريق جميع المطارات والمنافذ في وجه روسيا حتى توقف هجومها على أوكرانيا.

وأوضح أن بلاده ترغب أن نكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وأن الألمان لديهم القدرة على تحقيق ذلك.

في الوقت نفسه أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أن ما يحدث في ماريوبول بشع ويعد جريمة حرب والمدينة على وشك أن تدمر بالكامل.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ملزم الآن بزيادة قدراته العسكرية وأنه يواجه تحديات تحتم إعادة التفكير بالمستقبل، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيتباحثون بشأن فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

من ناحيتها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الروس استخدموا طائرات تكتيكية وغير مستخدمة سابقا في ضرب أهداف داخل المدن، وأنه مستمر في فرض التجنيد الإجباري والتعبئة العامة في لوجانسك ودونيتسك.

وأشار نائب رئيس وزراء أوكرانيا، إلى أن مجموعة من الحافلات غادرت زابوروجيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول، مؤكدًا أن 12 مليون أوكراني نزحوا من مدنهم التي دمرتها المدفعية الروسية.

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