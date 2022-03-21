لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات، توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي مالي:

الهدف الوظيفي:

– إدارة أنشطة العمل ودراسة كيفية الحصول على الأموال اللازمة للمشروع من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف و أفضل الشروط وفي التوقيت المناسب، والتخطيط لإستثمار الأموال لتحقيق أعلى العوائد بأقل الأخطار.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال إعداد الميزانيات لهيئات مشابهة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

2- أخصائي وثائق ومحفوظات:

الهدف الوظيفي:

– تطوير قاعدة بيانات متخصصة في الوثائق والمخطوطات وإعداد وتطوير أدلة تصنيف وفهرسة الوثائق والمخطوطات، وتطوير نظام الوثائق والمخطوطات..

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال الوثائق والمحفوظات لهيئات مشابهة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

3- أخصائي تقنية معلومات:

الهدف الوظيفي:

– المشاركة في تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية والتأكد من تحقيق كافة المتطلبات للبرامج والتطبيقات المطورة.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال تطوير البرمجيات.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

– معرفة بلغات البرمجة المعمول بها في الهيئة.

– تصميم قاعدة معلومات وتطويرها باستخدام سيرفر (SQL Server 2012).

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة بموقع (LinkedIn):

رابط التقديم: (اضغط هنا)