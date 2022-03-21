لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تنمية الصادرات، توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي مالي:
الهدف الوظيفي:
– إدارة أنشطة العمل ودراسة كيفية الحصول على الأموال اللازمة للمشروع من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف و أفضل الشروط وفي التوقيت المناسب، والتخطيط لإستثمار الأموال لتحقيق أعلى العوائد بأقل الأخطار.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال إعداد الميزانيات لهيئات مشابهة.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
2- أخصائي وثائق ومحفوظات:
الهدف الوظيفي:
– تطوير قاعدة بيانات متخصصة في الوثائق والمخطوطات وإعداد وتطوير أدلة تصنيف وفهرسة الوثائق والمخطوطات، وتطوير نظام الوثائق والمخطوطات..
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال الوثائق والمحفوظات لهيئات مشابهة.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
3- أخصائي تقنية معلومات:
الهدف الوظيفي:
– المشاركة في تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية والتأكد من تحقيق كافة المتطلبات للبرامج والتطبيقات المطورة.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو خبرة 0-2 سنة في مجال تطوير البرمجيات.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
– معرفة بلغات البرمجة المعمول بها في الهيئة.
– تصميم قاعدة معلومات وتطويرها باستخدام سيرفر (SQL Server 2012).
* التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة بموقع (LinkedIn):
رابط التقديم: (اضغط هنا)