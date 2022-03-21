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شاهد.. آثار الدمار بمركز تسوق ضخم في كييف بعد القصف الروسي

شاهد.. آثار الدمار بمركز تسوق ضخم في كييف بعد القصف الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جانب من الدمار الذي لحق بمنطقة تجارية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح الفيديو المتداول،  آثار الدمار بأحد أسواق كييف التجارية الضخمة بعد صاروخ أطلقته القوات الروسية.

وأكد عمدة كييف، وقوع انفجارات عدة في منطقة بوديلسكي تستهدف مبان ومجمعات تجارية.

وأعلنت خدمة الطوارئ في كييف، أنها تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بسبب القصف الروسي، مؤكدة أن عدد قتلى القصف على العاصمة الأوكرانية ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأشار مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم على كييف كان هدفا رئيسيا لبوتين عبر عملية خاطفة تدوم أياما قليلة، مؤكدًا أن العاصمة غير محاصرة فعليا وأن العدد الأكبر للقوات الروسية يتجمع شمالها.

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