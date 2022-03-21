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تلاوة خاشعة في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة (فيديو)

تلاوة خاشعة في افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

انطلقت، اليوم، فعاليات “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بتلاوة خاشعة لآيات من القرآن الكريم.

وتبدأ، اليوم الاثنين، تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان “التحول نحو الابتكار” الذي يستمر حتى 20 شعبان الجاري، وذلك في “جدة سوبر دوم”.

ويقدم المؤتمر 4 جلسات إثرائية وورش عمل بمشاركة القيادات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب تشارك فيه القطاعات الخاصة بالحج والعمرة لعرض منتجاتها وبرامجها وإبراز منجزاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

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