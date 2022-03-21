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تأثيره الإيجابي كبير.. 7 نصائح لمدح الأطفال بشكل فعال

تأثيره الإيجابي كبير.. 7 نصائح لمدح الأطفال بشكل فعال
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تواصل – فريق التحرير:

أثبتت العديد من الدراسات أن المدح والثناء على أفعال الأطفال يساعد في تعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم حيث ارتبط الثناء بتحسين الأداء الأكاديمي وزيادة الحافز الداخلي للانخراط في سلوك لطيف ومفيد وتعزيز الكفاءة الاجتماعية.

كما يرتبط الثناء والمديح أيضًا بزيادة إفراز مادة في منطقة من مخ الطفل مرتبطة بالتعاطف والضمير والانفتاح، وهو عقيدة أساسية للتربية الإيجابية، كما هو محدد في الأبحاث العلمية، كما أنه جزء أساسي من معظم برامج الأبوة والأمومة القائمة على الأدلة، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Psychology Today، وفقًا لـ”العربية”.

ونذكر أهم 7 نصائح قائمة على الأدلة لمدح الأطفال بشكل فعال:

  1. مدح الأفعال وليس الشخص

امدح جهود طفلك واستراتيجيته وإنجازه، بدلاً من مدح السمات التي لا يمكنه تغييرها بسهولة (مثل الذكاء أو الرياضة أو الجمال). توصلت الأبحاث إلى أن هذا النوع من “الثناء على العملية” يعزز الدافع الداخلي للأطفال والمثابرة في مواجهة التحدي.

  1. الثناء الداعم

تشير الأبحاث إلى أن المديح يجب أن يدعم استقلالية الطفل ويشجع على حكمه على نفسه. على سبيل المثال، أن يقول الأب أو الأم: “يبدو أنك استمتعت حقًا بذلك الهدف” بدلاً من قول: “يسعدني كثيرًا عندما تسجل هدفًا”.

  1. تجنب المقارنة بالآخرين

عندما تقارن أداء طفلك بأداء الآخرين، فإنه يعزز الأداء على المدى القصير. ولكن على المدى الطويل، ربما تتعلق هذه الممارسة بالأفراد الذين يحكمون على أدائهم فقط فيما يتعلق بالآخرين بدلاً من تحقيق أهدافهم الخاصة أو الاستمتاع بها بأنفسهم.

  1. التخصيص لا التعميم

كشفت نتائج الأبحاث أن المدح بمعلومات محددة يساعد الأطفال على تعلم كيفية تحسين سلوكهم في المستقبل. على سبيل المثال، تساعد عبارة “عليك وضع ألعابك مرة أخرى في السلة أو الصندوق عند الانتهاء من استخدامها” الأطفال على تعلم توقعات محددة، أما المديح العام والغامض فيمكن أن يجعل الأطفال ينظرون إلى أنفسهم بشكل أكثر سلبية.

  1. استخدام الإيماءات

مثل الإشارة بالإبهام لأعلى؛ لتشجيع أطفالك من حين لآخر؛ فقد توصلت الأبحاث إلى أن الإيماءات يمكن حقًا أن تكون فعالة للغاية في تحسين التقييم الذاتي للأطفال، وهذا هو حكمهم على كيفية أدائهم وكيف يشعرون حيال ذلك.

  1. كن صادقًا

تشير الأبحاث إلى أن المبالغة في الإشادة بالأداء تجعل الأبناء عرضة للإصابة بالاكتئاب وانخفاض الأداء الأكاديمي. وفي الوقت نفسه، كشفت الأبحاث أن المديح المفرط يرتبط بتطور احترام الذات لدى الأطفال وتجنب التحديات والاعتماد المفرط على المديح.

  1. المديح والاهتمام الإيجابي

يعتبر الاهتمام الإيجابي أو الاستجابة غير اللفظية الإيجابية مهم للطفل بجانب المديح، مثل (عناق أو ابتسامة أو تربيت أو أي نوع آخر من المودة الجسدية) فهذه هي التصرفات الأكثر فعالية في تحسين سلوك الأطفال، وطالما أن معظم الثناء الذي يسمعه الأطفال (ثلاث مرات على الأقل من أربع مرات) هو مدح عملي، فإن الأطفال يظهرون زيادة في المثابرة وتحسين التقييم الذاتي.

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