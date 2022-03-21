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2000 حالة يوميًا.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الصين

2000 حالة يوميًا.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الصين
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تواصل – فريق التحرير:

عاودت إصابات كورونا ارتفاعها في الصين، حيث بدأت الإدارات الصحية تسجل نحو ألفين حالة يوميًا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، تسجيل 2027 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 132226.

وأكدت اللجنة أن 1947 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، لافتة إلى أنه لم يت تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4638 حالة.

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها سجلت 1947حالة إصابة محلية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1542 حالة في مقاطعة جيلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إجمالي 80 حالة وافدة مصابة بالفيروس في شنغهاي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه ، رئيسة حكومة مدينة هونج كونج الصينية أن المدينة ستستأنف الرحلات الجوية الدولية مع 9 دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، في أبريل.

وأضافت أنه في أول أبريل، ستزيل الحكومة حظر الطيران عن 9 دول، ورفع القيود التي كانت سارية منذ أوائل يناير عندما ظهر المتحور “أوميكرون” لأول مرة.

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