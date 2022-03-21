شكوك أوروبية في جدوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

تنتاب أمريكا والعواصم الغربية شكوك كبيرة حول مدى مصداقية مشاركة موسكو في المفاوضات رغم صعوبتها، وخاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتراجع عن مطالبه خلال المفاوضات مع أوكرانيا، وفقًا لـ”CNN”.

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤخرًا، استعداده للنظر في بعض التنازلات لروسيا للمساعدة في إنهاء النزاع، بما في ذلك قبوله بسياسة الحياد، إن كانت مدعومة بضمانات أمنية قوية.

وأكد زيلينسكي لـ”CNN”، صباح الأحد، استعداده لإجراء مفاوضات مع بوتين، وقال الرئيس الأوكراني إنه كان جاهزًا لذلك خلال العامين الماضيين، وذكر: “أعتقد أنه بدون مفاوضات ستنشب حرب عالمية ثالثة”.

والتقى المفاوضون الأوكرانيون والروس 4 مرات منذ بدء الغزو الروسي.

ووصف مسؤول دفاعي أوروبي المفاوضات بأنها “طريق مظلم بعض الشيء في الوقت الحالي” في إشارة إلى أن التفاصيل المتعلقة بها لا تزال هزيلة.

ومن جهتها أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها لا ترى أي مؤشر على أن بوتين مستعد للتهدئة مما يجعل من الصعب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا متفائلين بشأن الوضع الحالي للمفاوضات.

لكن أحد المصادر الأمريكية أكد أن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لقبول أو رفض تنازلات محددة ولا تشارك في عملية التفاوض.