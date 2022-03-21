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الأمم المتحدة: مقتل 902 من المدنيين وإصابة 1459 في أوكرانيا

الأمم المتحدة: مقتل 902 من المدنيين وإصابة 1459 في أوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن 902 على الأقل من المدنيين قتلوا بينما أصيب 1459 في أوكرانيا حتى منتصف ليل 19 مارس.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن الحكومة تعتزم إرسال نحو 50 حافلة إلى ماريوبول اليوم لإجلاء المزيد من الأشخاص

وأوضحت أن الآلاف من سكان ماريوبول عاجزون عن المغادرة رغم إعلان فتح ممرات آمنة، مؤكدة أن هناك معارك ما زالت تدور في مدينة ماريوبول وهي بمثابة حلب جديدة.

فيما أفادت وسائل إعلام إوكرانية، بمقتل نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في معارك مع القوات الأوكرانية قرب مدينة ماريوبول.

وأوضحت أن القوات الروسية والأكرانية تخوض قتالًا شرسًا من أجل السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الروسية فقدت قدراتها الهجومية وتوقف تقدمها إلى حد كبير في جميع الجبهات.

وأشارت السفيرة الأوكرانية في واشنطن، إلى أن بلادها تسعى إلى أن تتوقف الحرب وهي على استعداد للتفاوض ولكن ذلك لا يعني الاستسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلت فيه وزارة الدفاع الروسية، أنها ستسمح بخروج الجيش الأوكراني والمرتزقة بدون أسلحة من ماريوبول اليوم، من الـ10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

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