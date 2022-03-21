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مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: نبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم

مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: نبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، أن واشنطن تبحث خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم.

وأوضحت أن أمريكا تدين هجوم ميليشيات الحوثي على بنية تحتية مدنية بالمملكة وتجدد التزامها بأمن الرياض والخليج.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي إدانة الإدارة الأمريكية هجمات الحوثي على البنية التحتية المدنية في المملكة، مؤكدًا أن الحوثيين يشنون هجماتهم بتمكين من إيران.

فيما دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ “أرامكو السعودية” في جدة أمس .

ودان البرلمان العربي بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع منتجات بترولية تابعة لشركة “أرامكو” بمدينة جدة.

 

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