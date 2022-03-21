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الرئيس الأمريكي يتوجه إلى بولندا لبحث الأزمة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي يتوجه إلى بولندا لبحث الأزمة الأوكرانية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيتوجه إلى بولندا يوم الجمعة لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن بايدن سيسافر إلى بولندا بعد لقائه في بروكسل مع قادة الناتو ومجموعة السبع، ويعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره البولندي.

وأضاف نائب مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، أن واشنطن لن تكشف علنا عن العواقب التي قد تواجهها الصين إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية بشأن أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة البولندية، أنها تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في البلاد.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن واشنطن مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن هناك عقوبات تستهدف الشركات الكبرى التي لم تغادر روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الشعب الأوكراني يقف في وجه العدو الروسي بكل المدن المحتلة، مؤكدًا أن القوات الروسية ألقت قنبلة على مدرسة كان يتجه إليها كبار السن وأطفال ونساء.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن الحكومة تعتزم إرسال نحو 50 حافلة إلى ماريوبول اليوم لإجلاء المزيد من الأشخاص، مشيرة إلى أن روسيا حاولت الاستيلاء على حافلات المساعدات الإنسانية.

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