حالة الطقس المتوقعة: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة “الطائف” كذلك على مناطق القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة “الطائف”.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.