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عاجل.. وسائل إعلام أوكرانية: العاصمة كييف تتعرض لقصف عنيف وسقوط قتلى

عاجل.. وسائل إعلام أوكرانية: العاصمة كييف تتعرض لقصف عنيف وسقوط قتلى
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، أن العاصمة كييف تتعرض لقصف عنيف من قبل الطيران الروسي.

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو، أن القصف أصاب منازل ومركزا تجاريا في حي بادول.

وأضاف عمدة كييف أن أحد الأشخاص قُتل على الأقل، وأصيب آخرون، في القصف الذي استهدف مركزا تجاريا في حي بادول.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ25، أمس الأحد، فيما يواصل الجيش الروسي قصف الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وكشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ “جافلين” و”ستينغر”.

بدوره، رفع رئيس أركان الجيش الأوكراني من احتمالية شن هجوم من قبل القوات البيلاروسية على بلاده، وهو الأمر الذي حذرت منه السلطات الأوكرانية.

ونشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات للقصف الروسي للعاصمة كييف.

 

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