جريمة تقشعر لها الأبدان.. تلقي جنينها فتنهشه الحيوانات الشاردة

تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، بسبب جنين كان ضحية لفتاة انتزعت من قلبها الرحمة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيدُ عن وقوع جريمة مروّعة في أحد مناطق برج البراجنة.

وفي التفاصيل فقد، أقدمت فتاة على إسقاط جنينها ومن ثم رميه بالقرب من أحد المنازل لتقوم بعض الحيوانات الشاردة بنهشه.

وأوضحت أن الجريمة وقعت تحديداً في منطقة برج البراجنة شارع زين حرب مقابل ثانوية العباس، حيث قامت بعدها الجانية بالهرب مع أحد الشبان من مكان الواقعة.