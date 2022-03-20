لطلاب الثالث الثانوي.. طريقة حل مشكلة لا يوجد اختبار «تحصيلي» يناسب مؤهلاتك

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ عبدالله السلطان، والحاصل على ماجستير توجيه وإرشاد تربوي والمهتم باختبارات قياس والتوجيه التربوي، حل مشكلة رسالة “لا يوجد اختبار يناسب مؤهلاتك” أثناء التسجيل في اختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وقال السلطان، في تغريدة عبر “تويتر”: “طلاب و طالبات ثالث ثانوي، أثناء التسجيل في التحصيلي إذا ظهرت لك هذه الرسالة “لا يوجد اختبار يناسب مؤهلاتك” فتأكد بأن الصف الدراسي في حسابك في قياس هو ثالث ثانوي .