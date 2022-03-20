سلطان الدويش يوضح قاعدة «الألفات الأربع» لسداد الديون.. وأهم شرط للإعانة

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روى سلطان بن محمد الدويش الخبير الاقتصادي والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال قصة رجل أتى إليه وقبل رأسه بعد نجاحه في سداد ديون كانت مستعصية عليه، بفضل قاعدة الألفات الأربع، وقال أنت حليت لي مشكلة استمرت 10 سنوات.

وأضاف سلطان الدويش في حلقة “بودكاست كاف”، أنه يجب أن يكون لدى الإنسان في البداية النية الخالصة لسداد الديون، لأن الله عز وجل سيعينه على السداد.

وتابع الدويش إن قاعدة الألفات الأربع تتمثل فيما يلي:

– الألف الأولى:اكتب كل الديون التي عليك من الريال لأكبر رقم عندك لأن الإنسان قد ينسى.

– الألف الثانية:أفرزها تصاعدياً يعني ضع الرقم الصغير ثم الرقم الأكبر وهكذا.

– الألف الثالثة:احسب كم باستطاعتك أن تدفع شهريا، فتقول مثلا أنا شهريا أقدر أدفع 1500 ريال.

– الألف الرابعة:ادفع من البداية، وستجد أن الدين مثل السبحة بدأ ينفرط، ويقل يوما بعد يوم.