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ديك يوقظ صاحبته كل صباح تعبيرا عن شكره بعدما فعلت معه هذا الأمر (شاهد)

ديك يوقظ صاحبته كل صباح تعبيرا عن شكره بعدما فعلت معه هذا الأمر (شاهد)
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعبير عن شكره لها بعد أن أنقذته منذ سنة، يقوم ديك إحدى النساء الصينيات وتدعى “تشي”، بإيقاظها من نومها صباح كل يوم.

وفي فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الديك وهو يقفز فوق السرير الذي تنام عليه “تشي” ثم يذهب حيث تضع رأسها ويقوم بالصياح حولها، حتى تستيقظ من نومها.

تقول “تشي” إن شخصا آخر اشتراه عندما كان كتكوتا صغيرا قبل عام ثم قرر رميه، لكن “تشي” اختارت أن تلتقطه وتقوم بتربيته حتى الآن.

وهو الآن يرد لها الجميل، بإيقاذها من نومها كل يوم بهذه الطريقة التي تعود الديك عليها في إيقاظ صاحبته كل صباح، فإذا لم تستيقظ في الوقت المحدد، يصعد إلى أعلى ويبدأ بالصياح بشكل مستمر حتى ينجح في إيقاظها.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    سعيد الشهري

    تعالو شوفو عندنا واحد مربي دجاج بجنب المسجد وازعجنا صياح الديك حتى صار اذا قال الامام الله اكبر صاح الديك وفي كل وفي كل وقت يصيح الديك شوفو لنا حل

  2. ٢
    خييييير

    ديك يا عالم مهوب كلب حسبي الله عليكم..الكلاب تنابح في حاراتنا ومزعجتنا وعادي ولا احد يشكي ..والديك الونيس يشكى وش صار في العالم يا ناس..ترى الديك ما يصيح الا آخرالليل يعني قوموا تهجدوا بدل تشكون ..الله المستعان

  3. ١
    ابو عبدالعزيز

    هذا كلام المحامي! نعم والكلاب؟