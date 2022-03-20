الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

5 علامات تدل على تعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني

5 علامات تدل على تعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حملة تحت عنوان (ما ينسكت عنه) تسلط الضوء حول ابتزاز الأطفال الإلكتروني بمختلف أشكاله.

وذكر المجلس بأن الابتزاز له عدة أوجه منها الابتزاز الإلكتروني وله عدة أشكال من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، كلابتزاز العاطفي بطلب صور وفيديوهات أو معلومات؛ يستعملها المبتز للتأثير على مشاعر الطفل والتحكم به.

وأضاف المجلس: وأيضا الابتزاز الأخلاقي يكون بطلب فعل عمل غير أخلاقي أو أي عمل آخر لا يرغب الطفل بعمله كطلب اللقاء به، وآخرها الابتزاز المادي ويكون بطلب تحويل أموال او هدايا للمبتز.

وأردف الملجس بأن هناك خمس علامات قد تدل أولياء الأمور على تعرض أطفالهم للإبتزاز الإلكتروني منها:

1 ـ تغييرات في النوم وزيادة القلق والعصبية.
2 ـ فقدان الطفل للمتعة بالأنشطة.
3 ـ وتجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.
4 ـ طلب أموال بكميات غير مألوفة.
5 ـ قضاء وقت أكثر في استخدام الإنترنت وبشكل سري بعيد عن الآخرين.

مواد ذات صلة

الحجرف: مجلس التعاون يستضيف مشاروات يمنية – يمنية خلال هذا الموعد  بالرياض

الحجرف: مجلس التعاون يستضيف مشاروات يمنية – يمنية خلال هذا الموعد  بالرياض

الحجرف: مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن

الحجرف: مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن

عمرها 21 عامًا.. وثيقة تاريخية تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

عمرها 21 عامًا.. وثيقة تاريخية تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

هذا ما جلبه «جورج قرداحي» على لبنان.. انهيار سريع لليرة خلال ساعات

هذا ما جلبه «جورج قرداحي» على لبنان.. انهيار سريع لليرة خلال ساعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة