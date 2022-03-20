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«التعليم» توثق مشاعر الطلاب مع انتهاء أول يوم دراسي

«التعليم» توثق مشاعر الطلاب مع انتهاء أول يوم دراسي
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت وزارة التعليم مشاهد فرحة الطلاب والطالبات، مع انتهاء اليوم الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثالث حضورياً.

وعبر الطلاب والطالبات عن فرحتهم بلقائهم مع زملائهم ومعلميهم وانتظامهم في العملية التعليمية بعد العودة حضورياً بالفصل الدراسي الثالث.

وأبدى الطلاب والطالبات سعادتهم بالعودة حضوريا والاصطفاف في الطابور الصباحي والمشاركة في الإذاعة المدرسية، ولقائهم بزملائهم ومعلميهم.

وقال أحد الطلاب، خلال المقطع، “إن فرحتنا اليوم فرحتين، الفرحة بعودة الطابور والفرحة بعودة حصة التربية البدنية في الصباح وقبل بداية اليوم الدراسي والمشاركة في الإذاعة المدرسية”.

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