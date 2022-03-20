«رأفة» لرعاية الأيتام في بيشة تودع دعم الكفالات للأيتام لشهر مارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية رأفة لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة، اليوم الأحد، إيداع دعم الكفالات في حسابات أسر الأيتام لشهر مارس الجاري.

وقالت جمعية رأفة في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه تم إيداع كفالة شهر مارس 2022م في حسابات أسر الأيتام المستفيدة لدى جمعية رأفة بقيمة 511 ألف ريال”.

وأضافت جمعية رأفة لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة أن عدد الأسر المستفيدة 660 أسرة، بواقع 1279 يتيما ويتيمة، وتم تخصيص 400 ريال مخصص لكل يتيم”.