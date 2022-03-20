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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن توفر وظائف صحية شاغرة في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية “عضو التجمع الصحي الأول بالرياض”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية :

  • استشاري مساعد أمراض الغدد الصماء.
  • أخصائي أول علاج طبيعي – (قلب).
  • أخصائي أول علاج طبيعي – (أطفال).
  • أخصائي التثقيف الصحي.
  • أخصائي تمريض.

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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