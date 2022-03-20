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بيان من «التعاون الخليجي» بشأن الهجوم على أرامكو في جدة: ندعم المملكة في إجراءات الردع

بيان من «التعاون الخليجي» بشأن الهجوم على أرامكو في جدة: ندعم المملكة في إجراءات الردع
أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور، نايف الحجرف
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تواصل- واس:

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم العدائي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ “أرامكو” في جدة اليوم .

وأشار الأمين العام إلى أن هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية -ولله الحمد- وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد على دعم دول مجلس التعاون جميع الإجراءات اللازمة و الرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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