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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

26 جائزة دولية تحصدها «التأمينات الاجتماعية» عن جهودها

26 جائزة دولية تحصدها «التأمينات الاجتماعية» عن جهودها
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تواصل ـ فريق التحرير:

حصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى المقدمة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الايسا).
وكان من أبرزها :

1 ـ رحلة التحول في الذراع الاستثماري للمؤسسة

2 ـ رحلة التحول الرقمي

3 ـ نظام إدارة الرواتب منصة مدد الأعمال

4 ـ رحلة التحول للقنوات الرقمية

5 ـ استمرارية العمل أثناء أزمة كورونا

6 ـ برنامج “ساند”

وقد حصلت المؤسسة على هذه الجوائز لمشاركتها في العديد من مجالات الجائزة وبالتنافس مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي.

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