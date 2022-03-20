26 جائزة دولية تحصدها «التأمينات الاجتماعية» عن جهودها

تواصل ـ فريق التحرير:

حصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى المقدمة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الايسا).

وكان من أبرزها :

1 ـ رحلة التحول في الذراع الاستثماري للمؤسسة

2 ـ رحلة التحول الرقمي

3 ـ نظام إدارة الرواتب منصة مدد الأعمال

4 ـ رحلة التحول للقنوات الرقمية

5 ـ استمرارية العمل أثناء أزمة كورونا

6 ـ برنامج “ساند”

وقد حصلت المؤسسة على هذه الجوائز لمشاركتها في العديد من مجالات الجائزة وبالتنافس مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي.