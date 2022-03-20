26 جائزة دولية تحصدها «التأمينات الاجتماعية» عن جهودها

تواصل ـ فريق التحرير:
حصدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 26 جائزة ضمن جوائز الممارسات الفضلى المقدمة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الايسا).
وكان من أبرزها :
1 ـ رحلة التحول في الذراع الاستثماري للمؤسسة
2 ـ رحلة التحول الرقمي
3 ـ نظام إدارة الرواتب منصة مدد الأعمال
4 ـ رحلة التحول للقنوات الرقمية
5 ـ استمرارية العمل أثناء أزمة كورونا
6 ـ برنامج “ساند”
وقد حصلت المؤسسة على هذه الجوائز لمشاركتها في العديد من مجالات الجائزة وبالتنافس مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي.