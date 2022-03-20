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«الجوازات» تكشف رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة

«الجوازات» تكشف رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، عن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة، والمدة وفقًا لكل نوع من الرسوم.

جاء ذلك ردًا على أحد السائلين عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حيث تفاعل حساب “الجوازات” مع سؤال يستفسر عن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

وجاء رد “الجوازات” بأن :”رسوم إصدار الجواز الإلكتروني 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات”.

ونبّهت إلى أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

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