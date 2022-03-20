وزارة العدل: 4 خطوات لتنفيذ طلب إثبات زواج إلكترونيًا

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حددت وزارة العدل، متطلبات وخطوات تنفيذ خدمة أو طلب إثبات زواج إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .

وأوضحت الوزارة أن خدمة إثبات زواج، هي عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها لتمكن المستفيد من تقديم طلب (إثبات زوجة وأولاد) للدوائر الإنهائية.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن المتطلبات تتمثل في الآتي:

– إحضار الهوية الوطنية (أصل وصورة)

– إحضار شاهدين ومعدلين.

فيما تتمثل خطوات تنفيذ الطلب في 4 خطوات كالتالي :

1- ادخل على بوابة وزارة العدل.

2- اختر الخدمات الإلكترونية.

3- اختر تقديم طلب للدوائر الإنهائية.

4 – اختر خدمة إثبات زوجة وأولاد.

وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة العدل خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا، عبر بوابتها.

وتهدف الخدمة إلى:

1- سرعة المصادقة على عقود الزواج لحظيا.

2- سرعة تحديث حالة طرفي العقد، لدى الأحوال المدنية لحظيا.

3- اختصار وقت عقد الزواج من المأذون.

أما خطوات الإجراءات فتتمثل في:

1-قيام المستفيد بإدخال البيانات الأساسية عبر بوابة الوزارة.

2- تعبئة الحقول المطلوبة وتقديم الطلب.

3- مراجعة الطلب، والتحقق من اكتمال المتطلبات.

4- مصادقة الأطراف على الوثيقة.

5- إشعار صاحب الطلب، بإمكانية التوجه ومقابلة المأذون.

6- يتحقق المأذون من المتطلبات بشكل نهائي، وسماع موافقة الزوجة على عقد الزواج شفهيا، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني.