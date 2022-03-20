اكتشاف مذهل بخيوط العنكبوت.. سيمّكن الأطباء من علاج هذا المرض الخطير

تواصل ـ فريق التحرير:

يبدو أن حل المشكلة التي أرّقت الباحثين لسنوات طويلة، والتي تتعلق ببروتين (بي 53)؛ سيكون مفتاح حلها بسبب بروتين مستخرج من حرير العنكبوت.

ويلعب بروتين (بي 53) دورا رئيسيا في دفاع الجسم ضد السرطان، من خلال اكتشاف ومنع الطفرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

لكن برغم تلك الأهمية؛ تكمن مشكلة بروتين (بي53)، والذي يحمي الخلايا من السرطان، في أنه يتحلل بسرعة في الخلية.

ووجد الباحثون في معهد كارولنسكا طريقة غير عادية لتثبيت هذا البروتين وجعله أكثر فاعلية، وهي إضافة بروتين حرير العنكبوت إليه.

وفي دراسة نشرت أول من أمس في دورية «ستركشر»، أن هذا الحل أدى إلى تكوين بروتين أكثر استقرارا وقادرا على قتل الخلايا السرطانية.

وخلال الدراسة قام الباحثون بإرفاق جزء من بروتين حرير العنكبوت على بروتين (بي 53) البشري، فوجدوا أن الخلايا بدأت في إنتاجه بكميات كبيرة.

وأثبت البروتين الجديد أيضا أنه أكثر استقرارا من بروتين (بي 53) العادي وقادر على قتل الخلايا السرطانية.