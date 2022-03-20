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قوات خاصة روسية تعلن أسر عدد من القيادات الأوكرانية في خاركوف

قوات خاصة روسية تعلن أسر عدد من القيادات الأوكرانية في خاركوف
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تواصل- وكالات:

أعلنت روسيا عن نجاح قوة من القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني، تنفيذ عملية في مدينة إيزوم بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا، وأسر عدد من القيادات.

وقال الحرس الوطني الروسي إنه أسر عددا من قياديي تشكيلات “القوميين وأعوان قوات الجيش الأوكراني”، أثناء عملية تحرير مدينة إيزوم في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأفاد المكتب الإعلامي للحرس بأن العملية التي شاركت فيها مجموعة من عناصر القوات الخاصة وقوات الرد السريع التابعة له ،أسفرت عن رد هجمات العدو على مواقعه وضبط وثائق مهمة والحفاظ على أرواح العسكريين الروس.

وأضاف أن 40 عنصرا من عناصر الحرس الوطني ممن شاركوا في العملية سيتم منحهم جوائز تكريم عسكرية.

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