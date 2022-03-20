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طبيب قلب يحذر من حالة خطيرة قد تحدث عندما يصل ضغط الدم 135/85

طبيب قلب يحذر من حالة خطيرة قد تحدث عندما يصل ضغط الدم 135/85
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تواصل- وكالات:

حذر طبيب القلب الروسي ياروسلاف أشيخمين، من الإجهاد المزمن الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم المزمن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، موضحا كيفية تجنب مثل هذا التطور للأحداث.

وقال أشيخمين في مقابلة مع “راديو سبوتنيك” إن حالة الإجهاد، التي تستمر لعدة أيام متتالية، تؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي وحتى جهاز المناعة في الجسم.

وأضاف: “اعتدنا أن نعتقد أن الإجهاد الحاد فقط هو الذي يشكل خطورة على القلب. لكننا الآن نفهم أن التوتر المزمن له تأثير كارثي على الصحة.

وتابع: “نتيجة ارتفاع ضغط الدم الشرياني (حالة يستمر فيها ارتفاع الضغط باستمرار) هي سكتة دماغية ونوبة قلبية.

ولكن حتى لو كنت محظوظًا ولم تكن هناك سكتة دماغية أو نوبة قلبية، فإن الضغط لا يزال يقوض الصحة من الأعضاء من الداخل، وعلى وجه الخصوص، يعاني الدماغ، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة وانخفاض الوظيفة العقلية. وتتأثر حالة قاع العين بشدة بالضغط “.

كما ينصح ياروسلاف أشيخمين، الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد إلى مراقبة ضغط الدم بعناية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسبه، إذا بقي الضغط عند 135/85، فهذا سبب لزيارة الطبيب لوصف العلاج.

وأوضح ياروسلاف أشيخمين في المقابلة، “أهمية قياس ضغط الدم بشكل متكرر. إذا كان الضغط أعلى من 135/85 في المنزل، فهذا يعني بالفعل ارتفاع ضغط الدم. وهذا يعني أنك بحاجة إلى تناول دواء”.

وأضاف الطبيب أن تمارين التنفس وقبول الموقف ودعم الأحباء والروتين اليومي المنظم و”النظافة الرقمية” تساعد في التغلب على التوتر.

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