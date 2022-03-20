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ارتفاع سريع في أسعار الحليب في العالم على خلفية الحرب في أوكرانيا

ارتفاع سريع في أسعار الحليب في العالم على خلفية الحرب في أوكرانيا
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تواصل- فريق التحرير: 

في تطورات الحرب الأوكرانية – الروسية، وانعكاسها السلبي على السلع العالمية، حذّرت صحيفة “فاينانشال تايمز” من ارتفاع سريع في أسعار الحليب في العالم.

وأضافت الصحيفة أن سوق الحليب التي تمر أصلا بفترة متوترة، تتضرر أكثر من جراء الاضطرابات في إمدادات الأعلاف والأسمدة والضغوط التضخمية، على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.

كما أن الضغط ازداد على أكبر خمسة منتجين للحليب في العالم، حتى قبل بدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وتابعت: إن الظروف الجوية غير الملائمة في نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا، قد تسببت في ارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا في سلاسل الإمداد.

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن مستوى الإنتاج الإجمالي للحليب في نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين انخفض في يناير الماضي بواقع 1.7% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

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