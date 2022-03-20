عاجل.. وضع قائد استخبارات روسي رهن الإقامة الجبرية

تواصل ـ فريق التحرير:

ذكر مسئول أمريكي عن تقارير “موثوقة” ، أن قائد وحدة استخبارات روسية بجهاز الأمن الفيدرالي، مسؤولة عن أوكرانيا، وضع رهن الإقامة الجبرية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤول أن المشاحنات اندلعت بين الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع الروسية بشأن غزو 24 فبراير.

وكان مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز أخبر الكونغرس، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بوتين خطط للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف في غضون يومين.

لكن ما حدث، فقد واجهت القوات الروسية هجمات مضادة أوكرانية شرسة، وتوقف تقدمها البري هذا الأسبوع، وسط تزايد عدد القتلى؛ فيما أعلنت الحكومة الأوكرانية مقتل أربعة جنرالات روس.

ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن وكالات الاستخبارات الروسية “غالبا ما تخجل من إخبار رؤسائها بالأخبار السيئة، وربما عززت آراء بوتين عن أوكرانيا بشأن انهيار قيادتها بسرعة وترحيب بعض مواطنيها بالقوات الروسية.