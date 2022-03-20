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10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم معظمهم من النساء والأطفال

10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم معظمهم من النساء والأطفال
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الأحد، عن أن قرابة عشرة ملايين شخص قد فروا من منازلهم في أوكرانيا بسب الحرب التي تشنها عليها روسيا.

وغرد غراندي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمرة لدرجة أن 10 ملايين نزحوا داخليا أو لجأوا إلى الخارج”.

ونقلت فرانس برس عن غراندي “بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

في غضون ذلك؛ كشفت مفوضية شئون اللاجئين أن حوالى 90% من الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما يمكن ان يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.

وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في السابق أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص غادروا أوكرانيا.

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