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عاجل.. مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي خلال معارك ماريوبول

عاجل.. مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي خلال معارك ماريوبول
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر روسية مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي خلال معارك مدينة ماريوبول الأوكرانية؛ بحسب قناة “سكاي نيوز” عربية.

وفي سياق متصل؛ كانت تقارير صادرة عن كييف وتقارير غربية كشفت قبل أيام عن مقتل 4 ضباط كبار في الجيش الروسي؛ خلال المعارك الأخيرة مع القوات الأوكرانية، بيما أكد مصدر من داخل روسيا مقتل واحد على الأقل من هؤلاء.

وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة.

وذكرت أن اللواء فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، فيما لم تعلق روسيا على الحدث حتى الآن.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن 3 ضباط آخرين قتلوا في المعارك مع القوات الأوكرانية، وهم المقدم دينيس جليبوف والمقدم ديمتري سافرونوف وكونستانتين زيزيفسكي.

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