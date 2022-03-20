تحديث جديد من شركة أبل لتشغيل نظام ويندوز على أجهزة ماك

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أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن تحديث جديد من شركة أبل يستهدف تشغيل نظام ويندوز على أجهزة ماك.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أصدرت أبل تحديثاً لـ Boot Camp، وهو برنامج لتشغيل Windows على أجهزة ماك التي تعمل بمعالجات Intel”.

وأشار إلى أن هذا التحديث يستهدف دعم شاشة Studio Display ولكن هذا التحديث لن يفّعل خصائص مثل Center Stage و True Tone و Spatial Audio، حيث تعمل هذه الخصائص مع أجهزة ماك فقط.