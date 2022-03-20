الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحديث جديد من شركة أبل لتشغيل نظام ويندوز على أجهزة ماك

تحديث جديد من شركة أبل لتشغيل نظام ويندوز على أجهزة ماك
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن تحديث جديد من شركة أبل يستهدف تشغيل نظام ويندوز على أجهزة ماك.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أصدرت أبل تحديثاً لـ Boot Camp، وهو برنامج لتشغيل Windows على أجهزة ماك التي تعمل بمعالجات Intel”.

وأشار إلى أن هذا التحديث يستهدف دعم شاشة Studio Display ولكن هذا التحديث لن يفّعل خصائص مثل Center Stage و True Tone و Spatial Audio، حيث تعمل هذه الخصائص مع أجهزة ماك فقط.

مواد ذات صلة

«اتصال بالأقمار الاصطناعية».. ميزة قادمة في هواتف أبل

«اتصال بالأقمار الاصطناعية».. ميزة قادمة في هواتف أبل

تعرّف على مميزات هاتف “أبل” الجديد “آيفون إس إي”

تعرّف على مميزات هاتف “أبل” الجديد “آيفون إس إي”

بعد أبل.. شركة عملاقة توجه ضربة جديدة لروسيا

بعد أبل.. شركة عملاقة توجه ضربة جديدة لروسيا

تعرف على مواصفات جهاز أبل المقبل

تعرف على مواصفات جهاز أبل المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة