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«موتوا بغيظكم».. بعد الإعلان عن أرباح «أرامكو» مليشيا الحوثي أطلقت إرهابها؟

«موتوا بغيظكم».. بعد الإعلان عن أرباح «أرامكو» مليشيا الحوثي أطلقت إرهابها؟
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تواصل- فريق التحرير:

لم تمر سوى ساعات قليلة، على إعلان شركة أرامكو عن تحقيق صافي أرباح بلغت 124%، حتى ظهر الحقد الحوثي بتوجيه هجوم إرهابي إلى إحدى محطات الشركة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها مليشيا الإرهاب الحوثي، استهداف محطات أرامكو، ما يدل على الحقد الحوثي الدفين تجاه عملاق النفط العالمي.

وأعلن التحالف عن وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو بجدة.

وأضاف أنه وقع حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح أن الهجمات الحوثية العدائية، تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأعلنت “أرامكو”، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة بلغت 124.4%.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من مرتين.

وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.3469 تريليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 768.11 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 75.356%. وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 154.83 مليار ريال مقابل 93.98 مليارريال في 2020.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).

وأضافت الشركة أن تلك التوزيعات ستضاف إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المبقاة، ومنح سهم لكل عشرة أسهم.

وأوضحت أنه في حال الحصول على الموافقات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية للشركة على إصدار وتوزيع هذه الأسهم، سيكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال، إضافة إلى منح الأسهم.

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