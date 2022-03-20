وظائف إدارية شاغرة ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية
المسمى الوظيفي:
– كاتب استلام وتسليم
المؤهلات والخبرات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم من معهد أو كلية معتمدة.
– لا يشترط الخبرة لحملة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات لحملة الثانوية.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم اضغط هنا
علما بأن التقديم سينتهي في 23 مارس 2022م