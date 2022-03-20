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وظائف إدارية شاغرة ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

وظائف إدارية شاغرة ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية

المسمى الوظيفي:

– كاتب استلام وتسليم

المؤهلات والخبرات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم من معهد أو كلية معتمدة.
– لا يشترط الخبرة لحملة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات لحملة الثانوية.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم     اضغط هنا

علما بأن التقديم سينتهي في 23 مارس 2022م

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