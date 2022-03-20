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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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على مدار الساعة.. 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام

على مدار الساعة.. 32 شيخًا للإجابة عن شؤون السائلين بالمسجد الحرام
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تواصل- فريق التحرير:

كثفت  إدارة شؤون إرشاد السائلين أعمالها ومهامها لإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم وذلك للرد عن استفسارات الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة وغيرها من العبادات.

وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين سلطان البقمي، أنه تم توفير ما يقارب (7) مواقع داخل المسجد الحرام، و (4) مكاتب للرد على السائلين هاتفياً يقوم عليها (32) شيخًا مشاركًا وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وأكد البقمي القيام بجولات رقابية يومياً لمنع المتجرئين على الفتوى بغير علم، مما يؤكد الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين حيث خصص رقمان مجانيان لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: 8001222400/ 8001222100.

 

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