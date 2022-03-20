أوكرانيا: روسيا قتلت العشرات بإطلاق نار على مركز إيواء للمسنين

تواصل ـ فريق التحرير:

اتهمت أوكرانيا، اليوم الأحد، روسيا والتي تشن عليها غزوا منذ أربعة أسابيع، بقتل العشرات، جراء إطلاق النار على دار للمسنين في لوغانسك.

وفي وقت سابق اليوم الأحد؛ أعلنت السلطات الأوكرانية ان روسيا قصفت مدرسة تؤوي 400 شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة فيما أعلنت موسكو أنها استخدمت للمرة الثانية في أوكرانيا صاروخا فرط صوتي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الأحد إن حصار ماريوبول، الميناء الاستراتيجي في جنوب شرق البلاد الذي قطعت عنه الاتصالات لأيام، “سيسجل في التاريخ للمحاسبة لجرائم الحرب”.

وبسبب الحرب الأوكرانية؛ فقد وصلت العلاقات بين روسيا والغرب الى أدنى مستوياتها مثلما كانت خلال الحرب الباردة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من تداعيات انتشار فيروس كورونا.