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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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النيابة العامة: 6 ضوابط تحدد صحة البيانات التجارية

النيابة العامة: 6 ضوابط تحدد صحة البيانات التجارية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها.

وقالت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”: “يعد بيانا تجاريا فيما يختص بتطبيق أحكام نظام البيانات التجارية كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

1- عدد البضائع أو مقداره أو مقاسها

2- الجهة أو البلاد التي صنع أو أنتجت فيها

3- العناصر الداخلة في تركيبها

4- اسم المنتج أو الصانع أو صفاته

5- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية

6- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة

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