حرب إعلامية ضروس.. أرقام الصراع الروسي الأوكراني مجهولة

تواصل ـ فريق التحرير:

في ظل حرب إعلامية شرسة تقودها واشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى؛ يرى محللون أن الحلقة المفقودة في الحرب الأوكرانية الروسية هي المعلومات والإحصاءات وما يحدث على الأرض.

كما كان اشتعال معارك العقوبات بين الطرفين (الشرق الداعم لروسيا، وبين الغرب الداعم لأوكرانيا)، وأيضا نشر معلومات عن العقوبات التي فرضتها واشنطن، وأنها في حقيقة الأمر لم تطبق حتى الآن.

يقول ماثيو سولتمارش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “إن الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا ملحة بشكل متزايد، حيث يظل وجود أكثر من 200 ألف شخص بلا ماء في منطقة دونيتسك وحدها”.

ويضيف سولتمارش، متحدثا عن “نقص خطر” في الغذاء والماء والأدوية في مدن مثل ماريوبول وسومي؛ وهو ما ينفيه الجانب الروسي.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن الجيش الروسي شن ضربة قوية أسفرت عن مقتل مئات من الجنود الأوكرانيون الذي كانوا نائمين في مقرهم العام؛ فيما لم يتنّسى التأكد من هذه المعلومات حتى الآن.