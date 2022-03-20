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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أول جمعية خيرية متخصصة في المملكة..«شفيعا» لتعليم القرآن للأشخاص ذوي الإعاقة

أول جمعية خيرية متخصصة في المملكة..«شفيعا» لتعليم القرآن للأشخاص ذوي الإعاقة
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تواصل- واس:

صدر قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالموافقة على إنشاء جمعية “شفيعًا ” لتعليم القرآن الكريم وعلومه للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون أول جمعية خيرية متخصصة في المملكة تعني بتعليمهم كتاب الله تلاوة وحفظا وفهماً واتقانا وتفسيراً بكوادر تربوية متخصصة ومنهجيات علمية متطورة.
وسيسهم إنشاء الجمعية في تأكيد دور ذوي الإعاقة وقدراتهم العلمية والتعليمية ومشاركتهم في دفع عجلة التنمية بالمجتمع وأن يصبح لهم دورهم الفعال، حيث تقوم الجمعية على تأهيل كوادر وطنية متخصصة، وإقامة الفعاليات والأنشطة والبرامج ذات العلاقة، وربط المبادرات مع المبادئ الحضارية بأنها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى إبراز دور الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا وقدرتهــم على التنافس في جميع الأنشــطة والمناسبات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ودعت الجمعية الراغبين في المساهمة والمشاركة والدعم التواصل معها من خلال متجر منصة شفيعًا www.shfyeaan.org, وفي حالة وجود أي استفسار الاتصال على الرقم المباشر (0503030224) أو عبر البريد الإلكتروني/ info@shfyeaan.org ، أو من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي @SHFYEAAN .

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